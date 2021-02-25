ЦРУ расследует микроволновые атаки на своих сотрудников

У одного из сотрудников ЦРУ врачи диагностировали черепно-мозговую травму и расстройство сна после заграничной командировки.

В ЦРУ будут расследовать микроволновые атаки на своих сотрудников Штаб-квартира ЦРУ

В американском Центральном разведывательном управлении создана рабочая группа для расследования так называемых микроволновых атак на американских должностных лиц за рубежом. Об этом сообщила в среду, 24 февраля, со ссылкой на американский правительственный источник телекомпания CNN.

Отмечается, что американское разведывательное сообщество "в течение десятилетий" изучало микроволновые атаки. При этом новая группа специалистов, впервые созданная в конце 2020 году на базе ЦРУ, занимается анализом всего скопившегося массива данных, относящихся к этим инцидентам, которые, по мнению американских властей, в разное время имели место в Китае, на Кубе и в России.

Один из сотрудников, который утверждает, что подвергся такой атаке, заявил, что врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму после заграничной командировки. Также он имеет бессонницу и тревожное состояние.

Телекомпания подчеркивает, что в рамках усилий рабочей группы американские должностные лица, которые подверглись атакам, получают помощь врачей, специалистов по кадрам, безопасности личных данных и гражданских свобод, а также экспертов в области контрразведки.

CNN подчеркивает также, что эта рабочая группа будет играть "ключевую роль" в усилиях ЦРУ по установлению ответственных за так называемые микроволновые атаки. Ранее кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс заявил в Спецкомитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры на указанную должность, что считает эту задачу одной из приоритетных.

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