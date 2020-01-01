В Германии вакциной AstraZeneca хотят прививать бездомных

Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.

В Германии использовали только 15% вакцины от AstraZeneca

Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.

"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.

Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.

Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.

Городские власти Берлина предложили прививать AstraZeneca бездомных, которые принадлежат ко второй приоритетной группе (к первой - люди старше 80 лет и отдельные работники медицинской отрасли).

В целом две дозы вакцины уже получили 1 854 928 жителей Германии (2,2% населения), одну - почти вдвое больше (3 518 294 человека).

Напомним, в Украине вчера стартовала кампания вакцинации препаратом CoviShield, который является той же вакциной AstraZeneca, только индийского производства.

Также сообщалось, что в Киеве менее половины медиков готовы к вакцинации, и с настороженностью относятся к индийской вакцине, которую накануне привез глава Минздрава Максим Степанов.

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