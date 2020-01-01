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Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США

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Он считает, что данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".
Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд
Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Приостановление въезда (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей объединиться со своими семьями здесь", - говорится в заявлении Байдена.

По мнению президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".

Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" на период пандемии COVID-19.

При этом Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в марте прошлого года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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Теги: США, Байден, запрет, Трамп, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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