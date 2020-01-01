Ремонт Капитолия обойдется в $30 млн

Необходимую сумму уже одобрили законодатели, однако специалисты не исключают, что понадобится больше денег.

Были повреждены драгоценные произведения искусства и статуи en.wikipedia.org

На ремонт американского Капитолия после штурма 6 января понадобится 30 миллионов долларов. В здании Конгресса пострадали исторические статуи и фрески, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на штатного архитектора Капитолия Бретта Блэнтона.

"Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни – все пострадали в разной степени от повреждений", - рассказал Блэнтон на слушаниях в палате представителей конгресса.

По его оценке, основной ущерб был нанесен из-за применения перцового спрея и других химических соединений, а также из-за задействования огнетушителей.

"После вреда, причиненного нашим драгоценным произведениям искусства и статуям, будут необходимы их профессиональная чистка и консервация", - добавил Блэнтон.

Законодатели нижней палаты конгресса уже одобрили выделение необходимой суммы. Однако Блэнтон предполагает, что на ремонт здания может понадобиться больше денег.

Деньги будут нужны также на уборку разбитого стекла, фрагментов дверей, смывание граффити и обеспечение безопасности Конгресса.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники тогда действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали слушания по оглашению результатов выборов главы Белого дома.

Позже в США объявили о создании независимой комиссии по расследованию событий 6 января.

Также сообщалось, что СМИ выяснили, кто финансировал закончившийся штурмом Капитолия митинг. Более половины суммы, которую потратили на мероприятие, пожертвовала наследница американской сети супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли.

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