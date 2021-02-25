Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в Китае

Из состояния нищеты и бедности, по его словам, удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень.

Си Цзиньпин заявил о преодолении нищеты в Китае

Китай полностью преодолел бедность и нищету. Об этом в четверг, 25 февраля, объявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью, сообщает Интерфакс-Украина.

"Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена", - сказал он.

При этом Си Цзиньпин отметил, что из состояния нищеты и бедности "совместными усилиями партии и народа" удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень.

"С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо! Это великая слава китайского народа, великая слава Коммунистической партии Китая и великая слава китайской нации", - заявил китайский руководитель, отметив, что этого удалось достичь в преддверии 100-летия со дня основания Компартии Китая (23 июля).

Ранее сообщалось, что в 2020 году экономика Китая выросла несмотря на пандемию COVID-19.

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