Катастрофа под Смоленском: в Польше утверждают, что самолет взорвали

Польская комиссия, которая расследует обстоятельства трагедии, заявляет о новой важной информации относительно причины взрыва.

Следы взрывчатки были обнаружены на обломках польского президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском. Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета, сообщает WNP.

Мацеревич не озвучивал версии относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, подчеркнув, что комиссия не имеет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

"Главный тезис, а точнее правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.

Кроме того, комиссия планирует представить "важную информацию" относительно отчета по причинам катастрофы.

Варшава инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154 под Смоленском. СМИ со ссылкой на источник сообщили, что это требование нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского потерпел крушение в России при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин крушения президентского Ту-154, согласно которым уничтожение самолета вызвали взрывы.

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