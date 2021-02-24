В США вакцинировалось от COVID-19 около 66,5 млн человек

В стране инъекции делают COVID-препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. Две дозы получили более 20 млн человек.

В США две дозы вакцины от коронавируса получили 20 607 261 человек. Всего в стране распределено свыше 88,6 млн доз COVID-препарата, сообщает издание WHBL.

По состоянию на утро среды, с учетом первой и второй доз, вакцина была введена 66 464 947 гражданам США.

Подсчет доз вакцины приведен как для Moderna, так и для Pfizer/BioNTech.

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Между тем, в Украине кампания по вакцинации началась 24 февраля и уже сделано 159 прививок от коронавируса.

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