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В США вакцинировалось от COVID-19 около 66,5 млн человек

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В стране инъекции делают COVID-препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. Две дозы получили более 20 млн человек.
Две дозы получили 66 464 947 американцев
Две дозы получили 66 464 947 американцев

В США две дозы вакцины от коронавируса получили 20 607 261 человек. Всего в стране распределено свыше 88,6 млн доз COVID-препарата, сообщает издание WHBL.

По состоянию на утро среды, с учетом первой и второй доз, вакцина была введена 66 464 947 гражданам США.

Подсчет доз вакцины приведен как для Moderna, так и для Pfizer/BioNTech.

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Между тем, в Украине кампания по вакцинации началась 24 февраля и уже сделано 159 прививок от коронавируса.

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Теги: США, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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