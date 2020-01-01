Армия Армении требует отставки премьера Пашиняна

Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения, заявили в Генштабе ВС Армении.

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Об этом говорится в заявлении Генштаба страны в четверг, 25 февраля.

"Генеральный штаб Вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Вооруженные силы Армении долгое время "терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы".

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах", - сказано в заявлении.

Сам Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота.

"Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем", - заявил он.

Как сообщает Радио Свобода, сегодня в Ереване протестующие перекрывают улицы, требуя отставки Пашиняна. Но вскоре они разблокировали улицы.

Накануне протестующие проводили протестные марши к университетам.

Напомним, протесты против Пашиняна продолжаются с момента подписания соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, в результате которого Армения потеряла значительную часть влияния в регионе.

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