Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пашинян уволил главу Генштаба Армении

Комментариев: 0
Главу Вооруженных сил Армении уволили после заявления Генштаба с требованием отставки Пашиняна.
Пашинян моментально уволил главу Генштаба из-за требования отставки правительства
Пашинян моментально уволил главу Генштаба из-за требования отставки правительства
Скриншот из видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 25 февраля, уволил главу Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который потребовал отставки правительства. Об этом Пашинян заявил в ходе видеообращения.

Ранее сегодня Генштаб потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Премьер назвал это требование попыткой переворота.

Пашинян заявил, что армия не должна выходить на улицы и митинговать - это незаконно. При этом он призвал народ поддержать его решение.

Тем временем, в Ереване люди выходят на улицы в поддержку заявления Генштаба ВС Армении.

Напомним, протесты против Пашиняна продолжаются с момента подписания соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, в результате которого Армения потеряла значительную часть влияния в регионе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Армения, премьер-министр, отставка, армия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь