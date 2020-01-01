Пашинян уволил главу Генштаба Армении

Главу Вооруженных сил Армении уволили после заявления Генштаба с требованием отставки Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 25 февраля, уволил главу Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который потребовал отставки правительства. Об этом Пашинян заявил в ходе видеообращения.

Ранее сегодня Генштаб потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Премьер назвал это требование попыткой переворота.

Пашинян заявил, что армия не должна выходить на улицы и митинговать - это незаконно. При этом он призвал народ поддержать его решение.

Тем временем, в Ереване люди выходят на улицы в поддержку заявления Генштаба ВС Армении.

Напомним, протесты против Пашиняна продолжаются с момента подписания соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, в результате которого Армения потеряла значительную часть влияния в регионе.

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