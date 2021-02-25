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Лукашенко учтет "опыт Украины" в борьбе с внешним влиянием

Комментариев: 1
Руководство Беларуси хочет разработать четкий план противодействия "внешнему давлению".
Лукашенко учтет опыт Украины
Лукашенко учтет опыт Украины
wikimedia.org

Александр Лукашенко намерен реагировать на давление со стороны “внешних сил“ с учетом опыта Украины. Об этом он заявил во время встречи с госсекретарем Совета безопасности Беларуси, пишет БЕЛТА.

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По мнению Лукашенко, внутренние силы и внешние вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

“Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять… Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь“, - заявил он.

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Правитель Беларуси отметил, что недавно его спецслужбы обнаружили центры влияния из-за рубежа. Однако знать об их существовании недостаточно, считает Лукашенко и требует от главы Собеза “противостоять“ этим центрам.

Как будем действовать в случае обострения ситуации – все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик, - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее у Беларуси забрали право проводить чемпионат по хоккею. Сейчас встал вопрос о том, что отстранить РБ от участия в “Евровидении”.

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Теги: Лукашенко, Беларусь
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Комментариев (1)
mseaaqwret    25.02.2021, 13:03
Оценка:  -21
mseaaqwret
Браво,Бацька!Знатно умыл наших псевдопатриотов,восьмой год не слишком успешно пытающихся доказать всем что евро-американские писюны их хозяев на вкус гораздо приятнее российского писюна! :-)
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