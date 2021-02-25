На Филиппинах копы устроили перестрелку друг с другом в ходе спецоперации

Полиция открыла огонь по детективам спецподразделения по борьбе с наркотиками, которые работали под прикрытием и изображали наркоманов.

На Филиппинах прошла спецоперация по разоблачению наркоторговцев, в ходе которой двое полицейских погибли во время перестрелки с другими федеральными агентами. Еще трое полицейских были ранены коллегами, сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что столкновение произошло между агентами Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками и двумя офицерами Филиппинской национальной полиции в городе Кесон-Сити.

Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев на стоянке сети ресторанов быстрого питания. Подставными клиентам наркоторговцев были детективы спецподразделения агентства по борьбе с наркотиками. Однако, полиция не знала, что клиенты фейковые. На данный момент следствие устанавливает, кто первым открыл огонь.

"Для установления истины в инциденте будет сформирована совместная с полицией и агентства по борьбе с наркотиками комиссия. Она определит, что случилось, и кто должен быть привлечен к ответственности", - сообщил представитель Филиппинской национальной полиции.

Как сообщалось, президент Филлипин Родриго Дутерте в 2016 году объявил войну с наркотиками. Он призвал убивать преступников и наркоманов. Позже сообщалось, что в стране создали отряды для убийства наркоманов. В их обязанности входит убивать подозреваемых в употреблении наркотиков или торговле ими, а также других преступников. В результате "война с наркотиками" сделала Филиппины одной из опаснейших стран мира.

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