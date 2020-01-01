Река в Канаде получила статус юрлица

Такое решение было принято из-за конфликта между местной гидроэнергокомпанией, экологами и коренным населением Квебека. Компания хочет построить дамбу, экологи против.

В канадской провинции Квебек река Мэгпай получила статус юридического лица. Власти, экологи и представители местной общины этнической группы Инну хотят защитить водный объект от притязаний энергетической компании, пишет CTV News.

Данное решение – первое в стране. При его принятии руководствовались аналогичным решением в Новой Зеландии, где в 2017 году племя маори ходатайствовало о присвоении юридического статуса реке Вангануи.

Теперь у канадской реки есть права. Например, она может по закону иметь опекунов, которые проживают на побережье реки и заботятся о ее благополучии.

Статус юридического лица Мегпай предоставили после того, как гидроэнергетическая компания Hydro-Quebec заявила о желании воздвигнуть на реке дамбу.

Хотя представители компании и уверяют, что этого не случится в ближайшее время, но экологи опасаются, что в Hydro-Quebec могут воспользоваться лазейками в законах об охране окружающей среды.

Теперь же статус юридического лица может лишить желания предпринимателей посягать на Мегпай.

Как сообщалось ранее, в украинских реках зафиксирован самый низкий уровень воды за 100 лет. Дефицит воды может привести к ограничениям, как для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, так и для населения Украины.

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