В Бресте осудили протестующего, застреленного на акции протеста

Мужчине вынесли обвинительный приговор без назначения наказания - силовики смертельно ранили его в голову на протестах.

В Бресте суд вынес обвинительный приговор Геннадию Шутову, смертельно раненного в голову силовиками на протестах 11 августа 2020 года. Об этом сообщает правозащитный центр Весна в четверг, 25 февраля.

Приговор вынесен и его другу Александру Кордюкову.

"В Бресте вынесен приговор Александру Кордюкову - 10 лет колонии. Шутову постановлен обвинительный приговор без назначения наказания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Шутова и Кордюкова обвиняли в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшими по делу проходили военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицин, после столкновения с которыми погиб Шутов.

В свою очередь в белорусском МВД по поводу инцидента заявляли, что "в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", предупредительные выстрелы в воздух их не остановили, и милиционеры "для защиты жизни и здоровья" применили оружие на поражение.

Александр Кордюков вину не признал. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что ранее в Беларуси 16-летнего подростка приговорили к пяти годам колонии. Никиту Золотарева, страдающего эпилепсией, обвинили в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Также сообщалось, что в Беларуси отказались возбуждать дело из-за убийства активиста Тарайковского. Следственный комитет Беларуси утверждает, что Тарайковский был сильно пьян, отделился от толпы протестующих и направился в сторону силовиков.

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