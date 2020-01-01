Украинцы похитили в аэропорту Минска ценный багаж у жителя РФ – СМИ

Мужчины не смогли устоять перед одиноко стоящим чемоданом и забрали его с собой. Позже они нарядились в вещи из украденного багажа и гуляли по Минску.

Граждане Украины в аэропорту Минска присвоили багаж на сумму 100 тысяч рублей, принадлежащий россиянину. Позже их видели разгуливающими по столице Беларуси в чужих вещах, пишет Интерфакс со ссылкой на белорусское МВД.

"В середине февраля 46-летний гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. После прилета в белорусскую столицу мужчина не смог найти свой чемодан и обратился к сотрудникам аэропорта, те - в милицию", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что на одиноко стоящий у ленты выдачи чемодан позарились два ранее судимых гражданина Украины, 30 и 35 лет. Они летели одним рейсом с хозяином ценного багажа.

Факт кражи зафиксировали камеры наблюдения. Было возбуждено уголовное дело.

"Мужчины переоделись в похищенное и гуляли по Минску. Правда, в тот же день, будучи пьяными, затеяли конфликт с прохожими, за что были задержаны и привлечены к административной ответственности", - сообщает пресс-служба МВД.

Теперь граждане Украины находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что пассажиры Борисполя забыли багаж с крупной партией новых iPhone и вспомнили о них только через несколько недель после прилета.

Добавим, что в Укрзализныце изменят правила провоза багажа и идентификации пассажиров.



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