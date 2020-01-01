Турция проводит военные учения в Эгейском и Средиземном морях

В учениях ВМС принимают участие почти 90 кораблей, а также самолеты, вертолеты, БПЛА. Привлечены подразделения морской пехоты и спецназа.

В Турции начались масштабные военные учения Mavi Vatan-2021. Они проходят в Средиземном и Эгейском морях и продлятся до 7 марта, сообщает Министерство обороны Турции.

"Целью учений является оценка готовности штаба, подразделений и кораблей, входящих в состав командования ВМС, проверка основных видов деятельности на уровне тактической группы, развитие навыков в проведении совместных операций на море, взаимодействие с другими командованиями вооруженных сил и повышение боевой готовности подразделений", - отмечается в сообщении военного ведомства.

В учениях участвуют 87 кораблей, 27 самолетов, 20 вертолетов, задействованы средства ПВО, БПЛА, подразделения морской пехоты и спецназа.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области пограничники провели минометные стрельбы. Военные учились определять цели, готовить данные для стрельбы, составлять карточки огня, менять огневые позиции, наводить минометы на цели и поражать их.

Также Korrespondent.net писал, что в Ровенской области идут учения горных штурмовиков. Подготовка и ведение боя на учениях проходят в условиях приближенных к стандартам НАТО.

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