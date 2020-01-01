В Германии немца обвинили в сотрудничестве с разведкой РФ

Обвиняемый передал информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам, установили правоохранители.

В Германии обвинили немца в сотрудничестве с российской разведкой podrobnosti.ua

В Германии Генпрокуратура выдвинула обвинения против немца, сотрудничавшего с российской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 25 февраля.

По версии обвинения, подозреваемый работал на компанию, специализировавшуюся на осмотре и ремонте приборов для замера территории. Один из заказов подразумевал работу с такими приборами, которые использовались на земельном участке, находящемся в пользовании Бундестага. Обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

"В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам", - сказано в сообщении.

Мужчина перекинул PDF-файлы на мобильный носитель и "отправил сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ".

Напомним, что ранее в Харькове задержали агента ГРУ. Задержали агента ГРУ во время передачи полного комплекта технической документации с грифом "Секретно".

Также сообщалось, что СБУ заявила о задержании разведчика "ЛНР". Сепаратист выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

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