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ЕС готов рассмотреть предложения по деоккупации Крыма

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Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, и заявил о готовности Евросоюза рассмотреть идеи по деоккупации полуострова.
Жозеп Боррель осудил аннексию Крыма
Жозеп Боррель осудил аннексию Крыма

В Евросоюзе обнародовали заявление, приуроченное к седьмой годовщине аннексии Крыма, и заявили, что готовы рассмотреть идеи Украины для восстановления ее территориальной целостности. Соответствующее заявление в четверг, 25 февраля, от имени всех стран-членов Евросоюза сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В документе отмечается, что ЕС через семь лет после насильственной и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией стойко отстаивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.

"Европейский Союз вновь повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - заявил верховный представитель ЕС.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, и заявил о готовности Евросоюза рассмотреть идеи Украины по деоккупации полуострова.

"ЕС приветствует дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом", - заявил Боррель, добавив, что Евросоюз готов рассмотреть конкретные идеи Украины в этом направлении.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы должен состояться в Киеве в мае 2021 года

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Крымской платформе готовы участвовать ЕС и Северная Америка.

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Теги: ЕС, Украина-ЕС, Крым, Евросоюз, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mseaaqwret    25.02.2021, 15:11
Оценка:  -21
mseaaqwret
Жопез Бордель по-причине старческого слабоумия,видимо не знает что никакой аннексии не было.Была абсолютно добровольная передача Крыма Турчиновым Путину.При этом,ни до этой передачи,ни после,в Крыму не было никем зафиксировано ни одного оборонительного боя.
Операторська    25.02.2021, 15:09
Оценка:  0
Операторська
... і дуже глибоко занепокоєні !
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