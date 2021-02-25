ЕС готов рассмотреть предложения по деоккупации Крыма

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, и заявил о готовности Евросоюза рассмотреть идеи по деоккупации полуострова.

В Евросоюзе обнародовали заявление, приуроченное к седьмой годовщине аннексии Крыма, и заявили, что готовы рассмотреть идеи Украины для восстановления ее территориальной целостности. Соответствующее заявление в четверг, 25 февраля, от имени всех стран-членов Евросоюза сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В документе отмечается, что ЕС через семь лет после насильственной и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией стойко отстаивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.

"Европейский Союз вновь повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - заявил верховный представитель ЕС.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, и заявил о готовности Евросоюза рассмотреть идеи Украины по деоккупации полуострова.

"ЕС приветствует дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом", - заявил Боррель, добавив, что Евросоюз готов рассмотреть конкретные идеи Украины в этом направлении.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы должен состояться в Киеве в мае 2021 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Крымской платформе готовы участвовать ЕС и Северная Америка.

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