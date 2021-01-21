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Назван город с наибольшим количеством долларовых миллионеров

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В столице проживают почти 875 тысяч человек, чье состояние превышает один миллион долларов. Это каждый десятый житель.
Долларовыми миллионерами являются 874 354 лондонцев
Долларовыми миллионерами являются 874 354 лондонцев

Столица Великобритании опередила Нью-Йорк и стала городом с самой высокой концентрацией долларовых миллионеров в мире. При этом Лондон - лидер в стране по количеству семей, живущих в бедности, пишет The Guardian.

Долларовыми миллионерами являются 874 354 лондонцев. Это каждый десятый житель британской столицы.

На втором месте в рейтинге – Нью-Йорк, в котором живет 820 тысяч человек с состоянием выше одного миллиона долларов.

Между тем, по данным Министерства труда и пенсий Великобритании, столичный регион обходит остальную часть страны по количеству семей с низким доходом. 28% жителей столицы входят в категорию "бедняков" по сравнению с 22% в среднем по стране.

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Как сообщалось ранее, в Украине прибавилось миллионеров и миллиардеров. Они в общем задекларировали более 68 миллиардов гривен дохода.
 

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Теги: Лондон, состояние, доллары, миллионеры, Великобритания, миллион
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Источник: korrespondent.net

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