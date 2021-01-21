Назван город с наибольшим количеством долларовых миллионеров

В столице проживают почти 875 тысяч человек, чье состояние превышает один миллион долларов. Это каждый десятый житель.

Столица Великобритании опередила Нью-Йорк и стала городом с самой высокой концентрацией долларовых миллионеров в мире. При этом Лондон - лидер в стране по количеству семей, живущих в бедности, пишет The Guardian.

Долларовыми миллионерами являются 874 354 лондонцев. Это каждый десятый житель британской столицы.

На втором месте в рейтинге – Нью-Йорк, в котором живет 820 тысяч человек с состоянием выше одного миллиона долларов.

Между тем, по данным Министерства труда и пенсий Великобритании, столичный регион обходит остальную часть страны по количеству семей с низким доходом. 28% жителей столицы входят в категорию "бедняков" по сравнению с 22% в среднем по стране.

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