Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки Пашиняна

При этом Генпрокуратура расценила это как неконституционные действия, а Пашинян приказал военным "заниматься своим делом".

В Армении Генштаб вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Об этом заявила пресс-служба Генштаба в четверг, 25 февраля.

"Заявление Генштаба ВС утром 25 февраля никем не было направлено и сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы еще раз подтвердим нашу четкую позицию", - сказано в заявлении.

В свою очередь Генпрокуратура Армении расценила заявление Генштаба как неконституционные действия, сообщает пресс-служба ведомства.

"Предупреждаем, что любое развязывание незаконного, неконституционного процесса будет подвергаться строжайшей правовой оценке и преследоваться по закону со всей его строгостью и силой. Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Армении от 25 февраля, обсуждения и комментарии к нему на общественных и социальных платформах создали предпосылки для внутренней общественной, политической дестабилизации в республике. С точки зрения безопасности народа, это может иметь катастрофические последствия и несет серьезные угрозы верховенству закона и конституционному порядку", - заявили в прокуратуре.

В то же время сам Пашинян приказал всем военным заниматься своим делом и защищать границы страны. Об этом он заявил на митинге своих сторонников на площади Республики в Ереване.

"Приказываю всем военным заниматься своим делом и защищать границы Армении. Народ не позволит произойти государственному перевороту в Армении. Я в этом уверен", - сказал Пашинян.

По его словам, бывшие власти имеют несколько сторонников в рядах ВС, которые должны уйти из армии, а если президент Армении не подпишет предложение об увольнении начальника Генштаба, то присоединится к госперевороту.

Отметим, что в Ереване усиливаются протесты - в городе протестуют сторонники и противники Пашиняна. Над столицей Армении пролетела военная авиация.

BREAKING: MiG-29 Jets over opposition protests in Armenia - Yerevan. pic.twitter.com/n5wD6AKXYr — ASB News / MILITARY (@ASBMilitary) February 25, 2021

In #Armenia thousands of protesters took to the streets of #Yerevan on Tuesday, demanding the resignation of Prime Minister Nikol #Pashinyan.pic.twitter.com/JPnsrByIX1 — ©halecos Amarillos ANONYMOUS (@ChalecosAmarill) February 24, 2021

Напомним, протесты против Пашиняна продолжаются с момента подписания соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, в результате которого Армения потеряла значительную часть влияния в регионе.

Ранее сегодня Генштаб потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Премьер назвал это требование попыткой переворота и уволил главу Генштаба Армении.

