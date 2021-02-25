Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки Пашиняна
В Армении Генштаб вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Об этом заявила пресс-служба Генштаба в четверг, 25 февраля.
"Заявление Генштаба ВС утром 25 февраля никем не было направлено и сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы еще раз подтвердим нашу четкую позицию", - сказано в заявлении.
В свою очередь Генпрокуратура Армении расценила заявление Генштаба как неконституционные действия, сообщает пресс-служба ведомства.
"Предупреждаем, что любое развязывание незаконного, неконституционного процесса будет подвергаться строжайшей правовой оценке и преследоваться по закону со всей его строгостью и силой. Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Армении от 25 февраля, обсуждения и комментарии к нему на общественных и социальных платформах создали предпосылки для внутренней общественной, политической дестабилизации в республике. С точки зрения безопасности народа, это может иметь катастрофические последствия и несет серьезные угрозы верховенству закона и конституционному порядку", - заявили в прокуратуре.
В то же время сам Пашинян приказал всем военным заниматься своим делом и защищать границы страны. Об этом он заявил на митинге своих сторонников на площади Республики в Ереване.
"Приказываю всем военным заниматься своим делом и защищать границы Армении. Народ не позволит произойти государственному перевороту в Армении. Я в этом уверен", - сказал Пашинян.
По его словам, бывшие власти имеют несколько сторонников в рядах ВС, которые должны уйти из армии, а если президент Армении не подпишет предложение об увольнении начальника Генштаба, то присоединится к госперевороту.
Отметим, что в Ереване усиливаются протесты - в городе протестуют сторонники и противники Пашиняна. Над столицей Армении пролетела военная авиация.
Cмотрите фотогалерею: Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки Пашиняна
BREAKING: MiG-29 Jets over opposition protests in Armenia - Yerevan. pic.twitter.com/n5wD6AKXYr
BREAKING: MiG-29 Jets over opposition protests in Armenia - Yerevan. pic.twitter.com/n5wD6AKXYr— ASB News / MILITARY (@ASBMilitary) February 25, 2021
In #Armenia thousands of protesters took to the streets of #Yerevan on Tuesday, demanding the resignation of Prime Minister Nikol #Pashinyan.pic.twitter.com/JPnsrByIX1
In #Armenia thousands of protesters took to the streets of #Yerevan on Tuesday, demanding the resignation of Prime Minister Nikol #Pashinyan.pic.twitter.com/JPnsrByIX1— ©halecos Amarillos ANONYMOUS (@ChalecosAmarill) February 24, 2021
Напомним, протесты против Пашиняна продолжаются с момента подписания соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, в результате которого Армения потеряла значительную часть влияния в регионе.
Ранее сегодня Генштаб потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Премьер назвал это требование попыткой переворота и уволил главу Генштаба Армении.
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