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Индия и Пакистан договорились о перемирии в Кашмире

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Две страны обсуждают вопрос создания «линии экстренной связи» для разрешения проблем, которые могут возникнуть на границе.
Индия и Пакистан управляют отдельными частями Кашмира, разделенными линией контроля
Индия и Пакистан управляют отдельными частями Кашмира, разделенными линией контроля
Анадолу

Власти Индии и Пакистана договорились "строго соблюдать" все договоренности и соглашения о прекращении огня на границе в спорном регионе Джамму и Кашмир. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Анадолу со ссылкой на совместное сообщение Генеральных штабов военных операций Индии и Пакистана.

Стороны отметили, что ведутся переговоры по предотвращению перестрелок на Линии контроля (Line of Control; LOC), которая разделяет находящиеся под контролем двух стран районы.

Представители Индии и Пакистана оценили ситуацию на Линии контроля и других участках и договорились приложить взаимные усилия к урегулированию проблем и разногласий.

"Стороны договорились "строго соблюдать" режим прекращения огня, все договоренности и соглашения на Линии контроля и других районах с полуночи 25 февраля", – говорится в сообщении.

Также стороны обговаривают вопрос создания "линии экстренной связи" для разрешения проблем, которые могут возникнуть на границе.

Последний раз Индия и Пакистан подписывали соглашение о прекращении огня на границе еще в 2003 году, однако в последние годы обстановка в регионе вновь накалилась.

Ранее Пакистан назвал два условия для переговоров с Индией. Их озвучил премьер-министр страны Имран Хан.

Как известно, Индия и Пакистан претендуют на Кашмир полностью, но управляют отдельными его частями, разделенными линией контроля, на которой с 2003 года действует хрупкое прекращение огня.

Индия в августе 2019 года отменила конституционное положение, которое давало штату Кашмир, находящемуся под управлением Индии, некоторую автономию. Этот шаг сопровождался вводом десятков тысяч индийских военнослужащих на территорию штата, где уже много лет существует вооруженное сепаратистское движение.

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Теги: Индия-Пакистан, Пакистан, Индия, Кашмир, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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