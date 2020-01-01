Избитого в Париже украинского подростка допросили
Во Франции полиция допросила украинского подростка, избитого в Париже. Из-за состояния здоровья юноши процедура длилась полтора часа, сообщает издание BFMTV.
У школьника узнавали подробности драки, случившейся 15 января, в ходе которой он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Драка произошла у торгового центра Beaugrenelle. На 14-летнего Юрия набросились молодые люди в куртках с капюшонами и начали избивать его ногами и палками.
Почти через полтора месяца после происшествия Юрию стало лучше, но его здоровье остается хрупким. Его воспоминания о нападении очень туманны.
Однако он сообщил правоохранителям о еще одной потасовке, которая случилась раньше – 10 января.
После драки 15 января Юрий попал в больницу. Его почти через 10 дней после госпитализации вывели из комы. 31 января задержанным за избиение украинца предъявили обвинения. Всего были задержаны 12 человек: взрослый и 11 подростков от 15 до 17 лет, но троих из них отпустили.
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