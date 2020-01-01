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На Карибах роскошная яхта врезалась в причал

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Моторная 77-метровая яхта с отдыхающими на борту пробила носом причал и повредила несколько лодок.

На Карибских островах 77-метровая моторная яхта с людьми на борту потеряла управление и врезалась в причал. Видео аварии опубликовано в YouTube

На кадрах ролика видно, как яхта носом пробивает деревянный пирс и несколько лодок яхт-клуба Сен-Мартена в Карибском море.

Сообщается, что на яхте отказал бортовой компьютер, вследствие чего управление вышло из-под контроля.

Из-за потери управления яхта дважды столкнулась с деревянными доками, прежде чем вернуться к своему причалу. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что возле Жукового острова в акватории Днепра в Киеве горела яхта. Находящихся на ней людей подобрала другая лодка.

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Теги: видео, Карибское море, авария, яхта
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Источник: korrespondent.net

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