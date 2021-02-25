Экономика США рекордно упала в 2020 году

В прошлом году ВВП США показал худший результат более чем за 70 лет, сократившись на 3,5%.

По итогам 2020 года экономика США сократилась на 3,5%, что является худшим показателем со времен Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Минторга США в четверг, 25 февраля.

До этого худшим показателем было падение ВВП на 2,5% в 2008 году.

При этом отмечается рост в конце года до 4,1%. "Рост ВВП в четвертом квартале отражает как продолжающееся восстановление экономики после резкого спада ранее в том году, так и продолжающиеся последствия пандемии", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Минэкономики, по итогам 2020 года ВВП Украины сократился на 4,2%, тогда как прогнозировалось падение на 4,8%.

Согласно данным Госстата, во втором квартале прошлого года падение ВВП составило более 11%, а потом замедлилось до 3,5% в третьем квартале и 0,7% - в четвертом.

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