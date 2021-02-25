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Северный поток-2: проект покинула французская страховая компания

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В компании не сообщили подробностей относительно причин отказа от дальнейшего сотрудничества в проекте строительства российского газопровода.
Как и другие - представитель Axa
Как и другие - представитель Axa
investnewsman.com

Французская страховая компания Axa в четверг, 25 февраля, подтвердила выход из проекта Северный поток-2, строящего газопровод между РФ и Германией. Причины отказа в компании не сообщили, пишет Le Figaro.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - заявил директор по вопросам рисков и инвестиций компании Олбан де Мейли Несле.

Накануне сообщалось, что из Северного потока-2 вышел один из крупнейших инвесторов - немецкая Wintershall Dea, которая вложила в строительство 730 миллионов евро. Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против Северного потока-2.

Ранее проект покинули ряд европейских компаний - почти 20 компаний, также из-за опасений санкций со стороны США.
 

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Теги: Россия, Северный поток, санкции, страховая компания, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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