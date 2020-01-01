Евросоюз отреагировал на противостояние в Армении

Сохранение демократического конституционного порядка – это единственный путь для Армении справиться с вызовами, считают в Брюсселе.

Евросоюз призвал "всех игроков" в Армении к спокойствию Getty Images

Власти ЕС следят за ситуацией в Армении и призывают все стороны разрешить политические противоречия мирно. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, сообщает ТАСС в четверг, 25 февраля.

"Евросоюз очень пристально следит за развитием ситуации в Армении. Мы призываем всех игроков к спокойствию, необходимо воздерживаться от риторики или действий, ведущих к эскалации. Политические разногласия должны быть разрешены мирно, в твердом соответствии принципам парламентской демократии. В соответствии с конституцией Армении вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политических вопросах и должны оставаться под контролем гражданских властей", – говорится в заявлении

Стано высказал уверенность, что "сохранение демократического конституционного порядка – это единственный путь для Армении справиться с вызовами, с которыми она столкнулась".

Напомним, утром в четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Тот назвал это требование попыткой переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Тем временем в Ереване вспыхнули протесты и начали возводиться баррикады.

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