Навального этапировали из московского СИЗО

Алексей Навальный "убыл" из следственного изолятора в неизвестном направлении, отметил его адвокат.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был этапирован из московского следственного изолятора Матросская тишина. Об этом сказал его адвокат Вадим Кобзев, сообщает Интерфакс в четверг, 25 февраля.

"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретится с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего, в колонию, но возможно еще куда-то", – рассказал Кобзев.

По российскому закону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) позже должна сообщить о месте отбывания наказания родственникам.

Как известно, 17 января Навальный вернулся из Германии в Россию, и был задержан в московском аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.

А 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу Ив Роше. В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.С учетом года, проведенного под домашним арестом, Алексей Навальный пробудет в колонии 2,5 года.

В Москве под арест отправлены более тысячи участников акций протеста

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet