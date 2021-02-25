Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кризис в Армении: Пашинян позвонил Путину

Комментариев: 4
Российский президент призвал урегулировать ситуацию с антиправительственными протестами в Армении в рамках закона.
Кризис в Армении: Пашинян позвонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне политического кризиса в стране позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Была обсуждена ситуация в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сообщил Песков.

Напомним, сегодня утром Генштаб ВС Армении выступил с требованием отставки Пашиняна и его правительства. Премьер расценил это как попытку военного переворота и заявил об увольнении начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян пока не подписал документы.

В то же время, в центре Еревана начались протесты сторонников и противников Пашиняна, произошло столкновения.

Сотни противников Пашиняна продолжают блокировать проспект Баграмяна у здания парламента Армении с требованием отставки премьера. Парламент голосовать за его импичмент отказался.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Путин, протесты, Армения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    25.02.2021, 19:55
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Загляни, Колян, в очко Xyйлy - и увидишь там мир. Хорошо. что наш Бубасик перестал туда смотреть.
Мухоморище    25.02.2021, 19:39
Оценка:  +5
Мухоморище
Я х...ею.По сути московия предала Армению,а оно старцу кремлёвскому звонит.Куда мир катится...
Анатолий    25.02.2021, 19:36
Оценка:  +4
Анатолий
В "рамках закона"? Х...ло красава! Які слова знає!
navigator2    25.02.2021, 19:22
Оценка:  +5
navigator2
"Ху...йло введи!"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь