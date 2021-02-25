Кризис в Армении: Пашинян позвонил Путину
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне политического кризиса в стране позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Была обсуждена ситуация в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сообщил Песков.
Напомним, сегодня утром Генштаб ВС Армении выступил с требованием отставки Пашиняна и его правительства. Премьер расценил это как попытку военного переворота и заявил об увольнении начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян пока не подписал документы.
В то же время, в центре Еревана начались протесты сторонников и противников Пашиняна, произошло столкновения.
Сотни противников Пашиняна продолжают блокировать проспект Баграмяна у здания парламента Армении с требованием отставки премьера. Парламент голосовать за его импичмент отказался.
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