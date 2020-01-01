Британия понизила уровень COVID-угрозы в стране

Система здравоохранения по-прежнему испытывает существенную нагрузку, а в больницах все еще много пациентов, напомнили власти.

Великобритания понизила уровень угрозы из-за коронавируса с максимального пятого до четвертого. Соответствующее решение приняли главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии в четверг, 25 февраля.

"По всей стране система здравоохранения по-прежнему испытывает существенную нагрузку, и число пациентов в больницах остается высоким, однако благодаря всеобщим усилиям мы наблюдаем последовательное снижение всех ключевых показателей, и угрозы того, что Национальная системы здравоохранения и другие медицинские службы окажутся перегружены в течение трех недель, больше нет", - сказано в их совместном заявлении.

В то же время количество новых случаев болезни и госпитализации, а также смертей "по-прежнему остается очень высоким", хотя и снижается уже больше месяца.

Напомним, ранее Борис Джонсон информировал, что в Британии уже вакцинирована четверть населения - более 15 миллионов граждан.

В Британии выявили еще один вариант COVID-19

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet