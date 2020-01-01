Меркель назвала сроки введения сертификатов COVID-вакцинации

Для начала сертификаты COVID-вакцинации разработают страны-члены ЕС, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", пояснила канцлер ФРГ.

Лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркельна пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС, сообщает Tages Spiegel в четверг, 25 февраля.

"Важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", – заявила Меркель.

По ее словам, для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

Кроме того, Меркель сообщила, что пока нет политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, но ЕС может открыть границы для жителей других стран с сертификатами.

Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает сертификат COVID-вакцинации, который не будет иметь силы паспорта. О последнем пока ведутся переговоры.

Также стало известно, что в ВОЗ выступили против введения государствами паспортов вакцинации для путешественников. В организации заявили, что такое решение является преждевременным.

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