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В Болгарии намерены вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро

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В список награждаемых пожизненными, периодическими и разовыми премиями Болгарии вошли художники и лауреаты популярных болгарских песенных конкурсов "Золотой Орфей", "Мелодия года" и "Весна".
Российская певица Алла Пугачева
Российская певица Алла Пугачева
instagram.com/alla_orfey

Болгарские депутаты предложили выплатить российской певице Алле Пугачевой денежную премию за особые заслуги перед Болгарией в сфере культуры. Премия, по мнению депутатов, не должна превышать 500 левов (примерно 250 евро). Об этом  в четверг, 25 февраля, пишет News.Bg. 

Сообщается, что в ходе дебатов о размере премиальных представители партии социалистов потребовали определить четкие критерии премирования и даже предложили перечислить российской звезде эстрады Алле Пугачевой 300 левов (150 евро).

Основанием для такой оригинальной инициативы послужила победа певицы в болгарском конкурсе "Золотой Орфей".

Пугачева является обладательницей Гран-При упомянутого фестиваля в 1975 году за исполнение песен "Ты снишься мне" и "Арлекино". "Золотой Орфей" проводился с 1965 по 1999 гг. в концертных залах болгарского курорта Солнечный берег.

Ранее сообщалось, что жена Галкина, певица Алла Пугачева восхитила поклонников трогательным роликом, на котором занимается музыкой вместе с их сыном Гарри.  

До этого мы писали, что Пугачева и Галкин ответили на слухи о разводе.

Галкин заинтриговал новым видео с Пугачевой

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Теги: деньги, премия, Алла Пугачева, культура, Болгария, награда
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Источник: korrespondent.net

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