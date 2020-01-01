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Разведка Эстонии предупреждает о возможном нападении РФ на Украину

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Беларусь является буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении, считают в Эстонии.
Разведка Эстонии заявляет об угрозе нападения РФ на Украину через Беларусь
Разведка Эстонии заявляет об угрозе нападения РФ на Украину через Беларусь

Эстонская Служба внешней разведки опубликовала годовой отчет, в котором допускается нападение российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси. Об этом в четверг, 25 февраля, Радыё Свабода со ссылкой на руководителя разведки Мика Марана.

"Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане", - говорится в отчете. 

По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 Беларусь стала военным округом России, и сейчас этот "белорусский военный округ" представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей с НАТО.

 

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии по территории Беларуси от потенциальной угрозы становится реальным.

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России ", - считают в Эстонии. 

Напомним, министерство обороны России планирует провести в марте учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что ВМС Украины и США провели тренировку в Черном море типа PASSEX. Ее целью было совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС двух стран.

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Теги: Россия, Украина, Беларусь, Эстония, нападение, разведка
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Источник: korrespondent.net

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