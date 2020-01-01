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Очередной Boeing совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

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В московском аэропорту минувшей ночью из-за неполадок двигателя совершил экстренную посадку Boeing-777.
Проблемы с двигателем возникли у очередного Boeing-777
Проблемы с двигателем возникли у очередного Boeing-777
newairplane.com

Трансконтинентальный самолет Boeing-777 экстренно сел в российском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 февраля, сообщает Интерфакс.

"Самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал", - сообщил источник агентства.

По уточненным данным, самолет совершал грузопассажирский рейс.

В последнее время произошла серия аварий с двигателями у самолетов Boeing. Так, несколькими днями ранее в США совершил вынужденную посадку авиалайнер Boeing 757-200 из-за проблем с  двигателем.

За пару дней до этого у Boeing 777 во время полета загорелся двигатель, его части упали на город Блумфилд в штате Колорадо. Обошлось без пострадавших. В этот же день в небе над нидерландской общиной Мерссен загорелся двигатель грузового самолета Boeing 747-400. Его обломки упали на населенный пункт, травмировав женщину и повредив несколько авто.

Взрывы двигателей на Boeing. Что произошло

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Теги: авиация, самолет, Boeing, экстренная посадка, Boeing-777
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Источник: korrespondent.net

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