США совершили авиаудар по проиранским боевикам в Сирии

Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции. В результате удара был уничтожен ряд объектов, которые использовали боевики.

Военные США нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, которую поддерживает Иран. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что произошедшая в четверг атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.

Также в Пентагоне добавили, что удар совершили для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков.

По данным СМИ, атака против боевиков была утверждена президентом Джо Байденом.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что "оборонительный высокоточный удар" был нанесен вечером по целям в Сирии, связанным с боевыми группировками Катаиб Хезболла и Катаиб Сайид аль-Шухада. Обе группировки пользуются поддержкой Ирана.

В результате ударов американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом боевиками, которых поддерживает Иран.

Напомним, несколько дней назад "зеленую зону" Багдада, где, в частности, находится посольство США, обстреляли ракетами. За месяц до этого посольство США в Багдаде также обстреляли ракетами. Несколько из них упали на жилые кварталы.

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