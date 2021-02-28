Британия вакцинировала от COVID-19 треть населения

За три месяца 20 миллионов жителей Соединенного Королевства получили прививки от коронавируса.

В первую очередь в Британии вакцинируют жителей из групп риска

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили 20 миллионов человек, вторую дозу - около миллиона. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter.

"20 миллионов человек по всей Великобритании получили укол (препарата от COVID-19 - ред.) - огромное национальное достижение и свидетельство неустанной работы сотрудников МОЗ, волонтеров, Вооруженных сил и многих других", - написал глава правительства.

Также Джонсон призвал сограждан вакцинироваться, поскольку, по его словам, в борьбе с коронавирусом важна каждая прививка.

20 million people across the UK have now got the jab – a huge national achievement and a testament to the tireless work of NHS staff, volunteers, the Armed Forces & many more.



I urge everyone to get the jab when called. Every jab makes a difference in our battle against COVID. pic.twitter.com/kdkB2EkGlS — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 28, 2021

Отметим, вакцинация от коронавируса стартовала в Британии 8 декабря. В первую очередь прививки получили пациенты домов престарелых и сотрудники этих учреждений.

По последним данным, в Соединенном Королевстве с населением 68,1 миллиона человек зафиксировано 4,1 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Из них 2,9 миллиона закончились выздоровлением и почти 123 тысячи - смертью зараженных.

Ранее в Британии был понижен уровень COVID-угрозы с максимального пятого до четвертого. По словам главных санитарных врачей Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, наблюдается последовательное снижение всех ключевых показателей по заболеваемости.

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