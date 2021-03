Британия вакцинировала от COVID-19 треть населения

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили 20 миллионов человек, вторую дозу - около миллиона. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter.

"20 миллионов человек по всей Великобритании получили укол (препарата от COVID-19 - ред.) - огромное национальное достижение и свидетельство неустанной работы сотрудников МОЗ, волонтеров, Вооруженных сил и многих других", - написал глава правительства.

Также Джонсон призвал сограждан вакцинироваться, поскольку, по его словам, в борьбе с коронавирусом важна каждая прививка.

20 million people across the UK have now got the jab – a huge national achievement and a testament to the tireless work of NHS staff, volunteers, the Armed Forces & many more.



I urge everyone to get the jab when called. Every jab makes a difference in our battle against COVID. pic.twitter.com/kdkB2EkGlS