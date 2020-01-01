Премьер Чехии требует штрафовать нарушителей карантина

Глава правительства республики считает, что нарушителей коронавирусных ограничений необходимо не предупреждать, а сразу штрафовать.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал правоохранительные органы страны жестче реагировать на нарушения карантинных ограничений. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил телеканал CNN Prima.

"Раньше я просил неукоснительно соблюдать меры, а теперь я это требую. Полиция должна действовать решительно. Требую этого. Кто не соблюдает ограничения, должен быть оштрафован", - заявил глава правительства.

По его словам, полицейские должны особенно тщательно проверять рестораны и кафе, которым запрещено принимать посетителей, но разрешено продавать еду и напитки навынос.

По данным телеканала, в республике максимальный штраф для физлиц составляет 30 тысяч крон (более 38 тысяч гривен), для юрлиц - два миллиона крон (свыше 2,5 миллиона гривен).

Напомним, на фоне ухудшения эпидситуации по COVID-19 в Чехии с 1 по 28 марта продлен режим чрезвычайной ситуации. На этот период правительство страны ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания.

Также Бабиш внес предложение обязать крупные компании (более 250 сотрудников) тестировать всех своих работников на коронавирусную инфекцию.

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