США накажут саудовцев за убийство Хашогги - Псаки

При этом в случае расширения санкционного списка против Эр-Рияда глава государства в него не попадет, уточнила Джен Псаки.

Руководство Соединенных Штатов намерено привлечь к ответственности власти Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN в воскресенье, 28 февраля.

По ее словам, администрация американского президента Джо Байдена с первого дня работы давала ясно понять, что королевство необходимо наказать в связи со случившимся.

При этом Псаки отметила, что в случае расширения списка санкций против Саудовской Аравии лидер страны в него не попадет.

"Администрации (США - ред.) не вводили санкции против лидеров других государств, если мы поддерживаем с ними дипломатические отношения и даже если мы не поддерживаем. <...> Мы считаем, что есть более эффективные методы, чтобы гарантировать, что подобного больше не произойдет. <...> Такова дипломатия", - объяснила пресс-секретарь.

Напомним, в пятницу американская разведслужба опубликовала доклад, согласно которому операцию по убийству Хашогги одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

В связи с этим Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 76 саудовцев.

В свою очередь в МИД Саудовской Аравии заявили, что правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе "оскорбительные и неверные выводы о руководстве страны".

Как известно, саудовский журналист Джамиль Хашогги исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии пятерых человек приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к убийству Хашогги.

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