МИД Литвы: Санкции против Минска тяжелы для Кремля
Санкционный режим Евросоюза, направленный против властей Беларуси, все дороже обходится руководству России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Радио Свобода, опубликованном в воскресенье, 28 февраля.
При этом Ландсбергис отметил, что финансировать неподконтрольные Киеву регионы Украины российским властям обходится дешевле.
"Одно дело для Путина - финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое - 10-миллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и режим, который распадается", - сравнил министр.
Напомним, 22 февраля прошла очередная встреча лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая продолжалась около шести часов. Переговоры состоялись на фоне новостей об ужесточении санкций ЕС против обеих стран.
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