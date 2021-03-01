МИД Литвы: Санкции против Минска тяжелы для Кремля

Российскому президенту дороже обходится финансирование Беларуси, чем Донбасса, считает глава литовского МИД.

Санкционный режим Евросоюза, направленный против властей Беларуси, все дороже обходится руководству России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Радио Свобода, опубликованном в воскресенье, 28 февраля.

"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически в руинах. И нести этот груз теперь должен президент России Путин, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда тот нуждается. <...> Проблема становится все больше", - подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства.

При этом Ландсбергис отметил, что финансировать неподконтрольные Киеву регионы Украины российским властям обходится дешевле.

"Одно дело для Путина - финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое - 10-миллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и режим, который распадается", - сравнил министр.

Напомним, 22 февраля прошла очередная встреча лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая продолжалась около шести часов. Переговоры состоялись на фоне новостей об ужесточении санкций ЕС против обеих стран.

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