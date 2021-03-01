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МИД Литвы: Санкции против Минска тяжелы для Кремля

Комментариев: 3
Российскому президенту дороже обходится финансирование Беларуси, чем Донбасса, считает глава литовского МИД.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
flickr.com/mfa_lithuania

Санкционный режим Евросоюза, направленный против властей Беларуси, все дороже обходится руководству России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Радио Свобода, опубликованном в воскресенье, 28 февраля.

"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически в руинах. И нести этот груз теперь должен президент России Путин, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда тот нуждается. <...> Проблема становится все больше", - подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства.

При этом Ландсбергис отметил, что финансировать неподконтрольные Киеву регионы Украины российским властям обходится дешевле.

"Одно дело для Путина - финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое - 10-миллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и режим, который распадается", - сравнил министр.

Напомним, 22 февраля прошла очередная встреча лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая продолжалась около шести часов. Переговоры состоялись на фоне новостей об ужесточении санкций ЕС против обеих стран.

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Теги: Россия, ЕС, Беларусь, Путин, Лукашенко, Литва, донбасс, МЗС, санкции, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Nikita@2011    01.03.2021, 09:27
Оценка:  -20
Nikita@2011
У прибалтов и санкций нет, а страны в упадке.
Промышленности - нет,
Экономика держится только за счёт поступлений из ЕС,
Сельское хозяйство - на грани ликвидации.
И что?
verbion    01.03.2021, 08:25
Оценка:  -25
verbion
Прибалтийские придурки лучше бы о себе подумали, когда грузопоток через их порты полностью прекратятся
СтальнаяКрыса    01.03.2021, 08:19
Оценка:  +6
СтальнаяКрыса
Ничего, батька крепкого телосложения, тяжесть выдержит.
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