В небе над Британией пролетел метеор

Огненный шар засняли камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

Пользователи Сети поделились видео, на которых снят полет метеора в небе над Британией в ночь с воскресенья на понедельник, 1 марта. Соответствующие ролики опубликованы в Twitter.

Так, огненный шар засняли камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

Как сообщается на странице UK Meteor Network в соцсети, уже поступило более 120 уведомлений об увиденном космическом теле. И британцы продолжают информировать об этом природном явлении.

#meteorite @ProfBrianCox @GranadaReports @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/3YhilMIDOk — kjbrox (@kjbrox1) February 28, 2021

Was so clear pic.twitter.com/WN47oW0LAi — Jill Hemingway (@JillHemingway) February 28, 2021

@UKMeteorNetwork pic.twitter.com/h9dLiwAwVt — Lee Moran (@skydivelee) February 28, 2021

@UKMeteorNetwork doorbell cam Milton Keynes pic.twitter.com/TQ8lCcYqdO — Ivor Lafford (@Lafford_MK) February 28, 2021

Ранее, в январе, яркий метеор пролетел над Сиднеем. По оценкам астрофизика, он был размером от полуметра до метра и начал разрушаться на высоте около 80 км.

Метеор столкнул с орбиты спутник Метеор-М

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