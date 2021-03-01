Трамп раскритиковал Байдена и заговорил о следующих выборах

Бывший американский лидер впервые после истечения срока его полномочий на посту президента выступил публично.

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что на следующих президентских выборах демократы потерпят поражение и тогда, возможно, он решит их победить. Об этом он заявил во время своего выступления на Конференции консервативного политического действия в Орландо штата Флорида в воскресенье, 28 февраля, которое транслировал телеканал Fox News.

"Демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года. <...> Они уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз", - отметил политик.

При этом Трамп назвал действующего главу Белого дома худшим президентом в истории США.

"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц на посту из всех президентов в современной истории, это правда. Администрация Байдена уже доказала, что они против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки", - сказал он.

Также экс-президент раскритиковал решения Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату и о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Штаты.

Напомним, Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов.

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