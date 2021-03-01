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Трамп раскритиковал Байдена и заговорил о следующих выборах

Комментариев: 2
Бывший американский лидер впервые после истечения срока его полномочий на посту президента выступил публично.
Дональд Трамп впервые после 21 января выступил перед публикой
Дональд Трамп впервые после 21 января выступил перед публикой

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что на следующих президентских выборах демократы потерпят поражение и тогда, возможно, он решит их победить. Об этом он заявил во время своего выступления на Конференции консервативного политического действия в Орландо штата Флорида в воскресенье, 28 февраля, которое транслировал телеканал Fox News.

"Демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года. <...> Они уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз", - отметил политик.

При этом Трамп назвал действующего главу Белого дома худшим президентом в истории США.

"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц на посту из всех президентов в современной истории, это правда. Администрация Байдена уже доказала, что они против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки", - сказал он.

Также экс-президент раскритиковал решения Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату и о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Штаты.

Напомним, Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов.

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Теги: США, Выборы, Байден, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shk67    01.03.2021, 09:36
Оценка:  +2
shk67
Труп ожил.
Духовный_скреп    01.03.2021, 05:29
Оценка:  +21
Духовный_скреп
Трамповна,собирай манатки на Ростов.Развалить окончательно США тебе не дадут.
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