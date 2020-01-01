Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ВОЗ объяснили необходимость COVID-вакцинации

Комментариев: 0
В некоторых населенных пунктах около половины жителей переболели COVID-19, но и там коллективный иммунитет не выработан, информировали в организации.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан

Менее 10% населения планеты выработало антитела к коронавирусной инфекции, в связи с чем вакцинация является единственным путем к достижению коллективного иммунитета. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе видеоинтервью, обнародованного в воскресенье, 28 февраля, в Twitter.

"ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями, которых, по последним подсчетам, было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу", - уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что в некоторых густонаселенных городах (районах, провинциях, штатах) около половины жителей переболели COVID-19 и у них выработались антитела к инфекции.

Однако это не свидетельствует о том, что в населенном пункте выработался коллективный иммунитет, и его жители, выезжая в другой регион, по-прежнему подвергаются риску заражения.

Таким образом, резюмировала Сваминатан, единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах является вакцинация.

Как сообщалось, власти Британии почти за три месяца вакцинировали четверть населения страны - более 20 миллионов человек.

В Украине за сутки вакцинировались 90 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вакцина, ВОЗ, иммунитет, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь