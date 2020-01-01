В ВОЗ объяснили необходимость COVID-вакцинации
Менее 10% населения планеты выработало антитела к коронавирусной инфекции, в связи с чем вакцинация является единственным путем к достижению коллективного иммунитета. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе видеоинтервью, обнародованного в воскресенье, 28 февраля, в Twitter.
Она подчеркнула, что в некоторых густонаселенных городах (районах, провинциях, штатах) около половины жителей переболели COVID-19 и у них выработались антитела к инфекции.
Однако это не свидетельствует о том, что в населенном пункте выработался коллективный иммунитет, и его жители, выезжая в другой регион, по-прежнему подвергаются риску заражения.
Таким образом, резюмировала Сваминатан, единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах является вакцинация.
Как сообщалось, власти Британии почти за три месяца вакцинировали четверть населения страны - более 20 миллионов человек.
В Украине за сутки вакцинировались 90 человек
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