Убийство на протестах в Мьянме: ЕС и США примут меры против военных

Брюссель и Вашингтон отреагировали на убийство силовиками 18 протестующих за день в республике.

В Европейском Союзе и в Белом доме в восресенье, 28 февраля, анонсировали дополнительные меры в отношении нового руководства Мьянмы в связи с убийствами протестующих.

Так, глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель заявил в Twitter, что Союз поддерживает народ Мьянмы и готов принять меры, чтобы остановить расстрелы.

"Военные Мьянмы должны прекратить жестокое подавление мирных протестов, в результате чего многие люди были убиты или ранены, при этом были явно проигнорированы нормы международного права. Они должны быть привлечены к ответственности. Европейский Союз решительно поддерживает храбрый народ Мьянмы и примет ответные меры", - указано в сообщении.

Об ответных мерах сообщил также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США встревожены насилием со стороны сил безопасности Мьянмы в отношении мирных демонстрантов. <...> Мы готовим дополнительные действия, чтобы заставить ответственных за эту последнюю вспышку насилия и недавний переворот и дальше платить по счетам", - предупредил он.

Напомним, накануне в ходе акций протеста против военного переворота в Мьянме были убиты по меньшей мере 18 участников митингов. Силовики использовали против протестующих свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли боевыми патронами.

Действия военного руководства страны осудили в Организации Объединенных Наций.

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