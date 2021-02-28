Убийство на протестах в Мьянме: ЕС и США примут меры против военных
В Европейском Союзе и в Белом доме в восресенье, 28 февраля, анонсировали дополнительные меры в отношении нового руководства Мьянмы в связи с убийствами протестующих.
Так, глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель заявил в Twitter, что Союз поддерживает народ Мьянмы и готов принять меры, чтобы остановить расстрелы.
"Военные Мьянмы должны прекратить жестокое подавление мирных протестов, в результате чего многие люди были убиты или ранены, при этом были явно проигнорированы нормы международного права. Они должны быть привлечены к ответственности. Европейский Союз решительно поддерживает храбрый народ Мьянмы и примет ответные меры", - указано в сообщении.
Об ответных мерах сообщил также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"США встревожены насилием со стороны сил безопасности Мьянмы в отношении мирных демонстрантов. <...> Мы готовим дополнительные действия, чтобы заставить ответственных за эту последнюю вспышку насилия и недавний переворот и дальше платить по счетам", - предупредил он.
Напомним, накануне в ходе акций протеста против военного переворота в Мьянме были убиты по меньшей мере 18 участников митингов. Силовики использовали против протестующих свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли боевыми патронами.
Действия военного руководства страны осудили в Организации Объединенных Наций.
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