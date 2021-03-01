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В Испании посетительница бара оставила официанту огромное наследство - СМИ

Комментариев: 2
Завещание оспорила в суде племянница пожилой женщины, которая обвиняет сотрудника бара в мошенничестве.
Официант станет миллионером, если выиграет суд
Официант станет миллионером, если выиграет суд
Рixabay (иллюстративное фото)

В испанском городе Вальядолид пенсионерка завещала официанту бара, который посещала регулярно, 1,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Atresmedia.

Отмечается, что Хулио и 95-летняя женщина поддерживали дружеские отношения, поскольку парень каждый день подавал ей завтрак в упомянутом заведении.

При этом со своей племянницей пожилая дама не общалась.

Однако родственница все же оспорила завещание в суде. По ее словам, Хулио воспользовался болезнью женщины, чтобы получить деньги.

В качестве довода племянница приводит тот факт, что после изменения документа ее тетя переехала в дом престарелых, где у нее случился нервный срыв, и она была признана недееспособной.

Со временем женщина умерла.

Как сообщалось, в США собака получила в наследство от хозяина пять миллионов долларов. Деньги будут использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

Сексуальная форма официанток помогла им разбогатеть

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Теги: Испания, официант, Наследство., Наследство, бар, завещание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ktrvbcffer    01.03.2021, 07:01
Оценка:  -20
ktrvbcffer
Вот что значит годами отлично делать куни-муни бабушке...Завтрак?Я вас умоляю,не делайте мне смешно!)))))
Duster    01.03.2021, 08:42
Оценка:  -20
Duster
Пасиба, пАрыгал с утречка
Улыбают племянницы и прочие стервятники, приползаюшие из ниоткуда на запах наследства...
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