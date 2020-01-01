Ядерная сделка: Иран отказался от предложения ЕС о переговорах с США

Тегеран продолжает настаивать на предварительной отмене Вашингтоном всех санкций против Ирана.

В Иране не хотят идти на переговоры до отмены санкций Getty Images

Иран отказал Евросоюзу на предложение провести неформальную встречу с США на тему возвращения к соблюдению условий ядерной сделки. В ночь на понедельник, 1 марта, иранский МИД распространил заявление о том, что предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, новый президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, осуществляя максимальное давление на Тегеран.

В Белом доме уже заявили, что разочарованы ответом, однако по-прежнему готовы искать дипломатические пути, которые позволят вернуться к обоюдному соблюдению ядерной сделки. Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время станет предметом обсуждения в Совбезе ООН с участием США и других стран, обладающих правом вето, а также Германии.

Ранее власти США выразили готовность вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке. Утверждалось, что администрация Джо Байдена двигается к отмене решения своих предшественников относительно выхода США из договоренности JCPOA в 2018 году.

В феврале 2021 года Брюссель предложил Вашингтону и Тегерану встретиться и обсудить условия соблюдения ядерного соглашения.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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