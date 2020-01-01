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Мужа Елизаветы II перевели в другую больницу

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Герцога Эдинбургского перевезли в крупнейший центр сердечно-сосудистых заболеваний, где он пробудет еще неделю.
Принц Филипп
Принц Филипп
Getty Images
 
Супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа перевели из больницы короля Эдуарда VII в другое медицинское учреждение, где он продлжит лечение инфекции и обследует сердце. Об этом говорится в официальном заявлении Букингемского дворца, сообщает ВВС News.
 
Отмечается, что герцога Эдинбургского перевезли в лондонскую больницу Святого Варфоломея один из крупнейших центров сердечно-сосудистых заболеваний в Европе. 

Представители королевской семьи также указали, что состояние 99-летнего принца Филиппа улучшилось. Лечение протекает хорошо, однако продлится по меньшей мере еще неделю.

Напомним, супруг британской королевы попал в больницу почти две недели назад.  Сначала в Букингемском дворце заявили о недомогании, а затем уточнили, что медицинская помощь потребовалась в связи с инфекцией

Госпитализация принца Филиппа не связана с коронавирусом, так как и он, и Елизавета II, получили прививки от COVID-19

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Теги: королевская семья Британии, Больница, болезнь, Принц Филипп, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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