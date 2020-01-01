Мужа Елизаветы II перевели в другую больницу

Отмечается, что герцога Эдинбургского перевезли в лондонскую больницу Святого Варфоломея – один из крупнейших центров сердечно-сосудистых заболеваний в Европе.

Представители королевской семьи также указали, что состояние 99-летнего принца Филиппа улучшилось. Лечение протекает хорошо, однако продлится по меньшей мере еще неделю.

Напомним, супруг британской королевы попал в больницу почти две недели назад. Сначала в Букингемском дворце заявили о недомогании, а затем уточнили, что медицинская помощь потребовалась в связи с инфекцией

Госпитализация принца Филиппа не связана с коронавирусом, так как и он, и Елизавета II, получили прививки от COVID-19.