Осужденный Саркози может не попасть в тюрьму и остаться дома
Экс-президент Франции Николя Саркози, который в понедельник, 1 марта, был признан судом Парижа виновным в коррупции и торговле влиянием, в тюрьму не отправится. Суд приговорил его к одному году, который он сможет отбыть дома, сообщает BFMTV со ссылкой на судебную инстанцию.
Отмечается, что данное условие определит судья по вопросам свободы и содержания под стражей.
Напомним, суд Парижа приговорил бывшего главу государства к двум годам условно и одному - тюремного заключения.
Такие же сроки получили экс-защитник Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Они признаны виновными в разглашении профессиональной тайны.
Саркози, Эрзог и Азибер отрицали свою вину. Они свободно покинули зал заседаний. Решение еще не вступило в силу, у сторон есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.
Добавим, что ранее согласно обвинению, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.
Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.
Уникальный процесс. Саркози получил реальный срок
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