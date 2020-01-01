Осужденный Саркози может не попасть в тюрьму и остаться дома

Бывший президент, обвиняемый в коррупции, получил реальный тюремный срок. Однако год тюрьмы он сможет провести не в пенитенциарном учреждении, а дома.

Экс-президент Франции Николя Саркози, который в понедельник, 1 марта, был признан судом Парижа виновным в коррупции и торговле влиянием, в тюрьму не отправится. Суд приговорил его к одному году, который он сможет отбыть дома, сообщает BFMTV со ссылкой на судебную инстанцию.

Отмечается, что данное условие определит судья по вопросам свободы и содержания под стражей.

Напомним, суд Парижа приговорил бывшего главу государства к двум годам условно и одному - тюремного заключения.

Такие же сроки получили экс-защитник Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Они признаны виновными в разглашении профессиональной тайны.

Саркози, Эрзог и Азибер отрицали свою вину. Они свободно покинули зал заседаний. Решение еще не вступило в силу, у сторон есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.

Добавим, что ранее согласно обвинению, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Уникальный процесс. Саркози получил реальный срок



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