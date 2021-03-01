Дипломаты-контрабандисты. Скандал в МИДе

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто контрабанду.

Чем занимаются украинские дипломаты в свободное от работы время СБУ

Контрабанда сигарет – популярный промысел на западной границе Украины. Причем занимаются им порой даже украинские дипломаты.

Так, на горячем поймали сотрудников посольства Украины в Польше. Причем это далеко не первый подобный случай с участием дипломатов.

Корреспондент.net собрал подробности скандала.

Сигаретные бароны

Первым об инциденте с дипломатами сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что МИД отозвал двух сотрудников посольства в Польше, подозреваемых в коррупции.

"Двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", - заявил Кулеба.

Позже подоспели и подробности от СБУ и ГБР - водитель Посольства Украины в Польше и атташе по консульским вопросам перевозили товары подакцизной группы в ЕС, пользуясь дипломатическим иммунитетом и служебным транспортом.

В микроавтобусе у гор-дипломатов обнаружили: 140 тысяч долларов, 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота (ориентировочной стоимостью 15 миллионов гривен) и 8 826 блоков с сигаретами. Ориентировочная себестоимость изъятых сигарет, по предварительным подсчетам, составляет около 1,5 миллионов гривен.

Контрабандисты рассчитывали на то, что дипломатический автомобиль нельзя проверять.

Что будет дальше

Предварительная квалификация правонарушения - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров

Обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки и их работа в посольстве завершилась.

"Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование по выявленным фактам. Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он также пообещал, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ожидает быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.

Не первый случай

21 мая на украинско-словацкой границе задержали грузовой микроавтобус с дипломатическими номерами. Внутри – 60 тысяч пачек сигарет, которые водитель пытался выдать за дипломатический груз.

Контрабандистом оказался Сергей Лищишин, муж первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин. Именно она выписала письмо с печатью посольства, в котором подтвердила "неприкосновенность" груза.

Тогда говорили, что мужчина попался только на 20 таком рейсе. МИД отозвал дипломата-контрабандистку в Украину и после дисциплинарного расследования уволил. Вскоре уволили и самого посла Украины в Словакии Олега Гаваши.

Суд первой инстанции подтвердил вину Сергея Лищишина, семья контрабандиста должна была заплатить штраф и лишится микроавтобуса. Но впоследствии приговор контрабандисту смягчили. В 2018 году ему присудили всего лишь штраф в размере 1700 гривен, но освободил от наказания, ссылаясь на закон об амнистии 2016 года. Лищишин заплатил только 880 гривен компенсации за проведение экспертизы. Кроме того, суд снял арест с автомобиля обвиняемого, на котором тот пытался перевезти через границу контрабандный груз.

Еще серьезнее истории

В феврале 2020 года появилась информация об изнасиловании несовершеннолетней девушки в молдавских Бельцах. Тогда речь шла о том, что девушке 17 лет. Источники в следствии сообщили журналистам, что есть двое подозреваемых (37 и 38 лет), и среди них - один из консулов Украины в Бельцах. Его не задержали, так как у него был дипломатический иммунитет.

В начале февраля 2021 года консул Украины в Бельцах в Молдове, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней, был уволен с дипломатической службы, сейчас МИД Украины не располагает информацией о месте его пребывания.