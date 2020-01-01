Сардиния стала первой "белой зоной" карантина в Италии

В регионе констатировали низкий уровень опасности из-за коронавируса, из-за чего сняли ряд ограничений.

Первый регион Италии - остров Сардиния - был объявлен "белой зоной", в связи с чем там снижаются карантинные ограничения. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает агентство ANSA.

Так, с понедельника на Сардинии разрешили работать барам до 21:00, ресторанам - до 23:00. Комендантский час теперь начинает действовать на острове в 23:30, тогда как во всех других регионах - с 22:00.

Губернатор Сардинии Кристиан Солинас заявил, что в случае дальнейшего улучшения ситуации с коронавирусом в течение недели, на острове будут открыты спортзалы, бассейны, кинотеатры и театры.

При этом в других частях страны ограничения ужесточили. В частности, в Ломбардии, Марке и Пьемонте повысили уровень угрозы с желтого до оранжевого, что предполагает закрытие баров и ресторанов.

Всего в Италии за время пандемии выявили почти 3 млн случаев заражения коронавирусом, около 97 тыс. из них имели летальный исход.

К слову, на пять отдаленных островов, принадлежащих Италии, коронавирус все еще не добрался.

Также Korrespondent.net писал, что число вакцинированных в мире уже в два раза превысило число зараженных.



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