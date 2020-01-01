Словакия закупила российскую вакцину - СМИ

Страна станет вторым государством Евросоюза, которое разрешит вакцинировать своих граждан незарегистрированным в ЕС препаратом.

Словакия закупила российскую COVID-вакцину Спутник V, не дожидаясь ее одобрения европейским регулятором. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Aktuality со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что правительство Словакии пока не сообщило официально о закупке вакцины в РФ. Однако, по словам информированного источника издания в Минздраве старны, первая партия вакцин должна приземлиться в аэропорту в Кошице вечером.

Эта информация также подтверждается тем, что премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи сегодня вечером планируют провести там пресс-конференцию.

По информации Aktuality, министр уже подписал разрешение на использование Спутник V, который является незарегистрированной вакциной в Европейском Союзе.

В воскресенье вечером премьер-министр Игорь Матович опубликовал загадочный статус в Facebook. "Это будет большая неделя. Два больших решения, которые существенно изменят Словакию", - написал он.

По данным издания, одним из таких решений может быть приобретение российской вакцины.

В настоящее время среди стран-членов ЕС "Спутник V" использует только Венгрия.

Напомним, Венгрия первой в Европе зарегистрировала российскую вакцину. В страну поставили всего несколько десятков тысяч доз.

Также сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц готов сделать прививки вакцинами Sputnik V или китайским препаратом, и хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после того, как обе вакцины будут одобрены.

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