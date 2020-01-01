Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Словакия закупила российскую вакцину - СМИ

Комментариев: 0
Страна станет вторым государством Евросоюза, которое разрешит вакцинировать своих граждан незарегистрированным в ЕС препаратом.
Власти Словакии намерены вакцинировать граждан вакциной Спутник V
Власти Словакии намерены вакцинировать граждан вакциной Спутник V
Nacion

Словакия закупила российскую COVID-вакцину Спутник V, не дожидаясь ее одобрения европейским регулятором. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Aktuality со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что правительство Словакии пока не сообщило официально о закупке вакцины в РФ. Однако, по словам информированного источника издания в Минздраве старны, первая партия вакцин должна приземлиться в аэропорту в Кошице вечером.

Эта информация также подтверждается тем, что премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи сегодня вечером планируют провести там пресс-конференцию.

По информации Aktuality, министр уже подписал разрешение на использование Спутник V, который является незарегистрированной вакциной в Европейском Союзе.

В воскресенье вечером премьер-министр Игорь Матович опубликовал загадочный статус в Facebook. "Это будет большая неделя. Два больших решения, которые существенно изменят Словакию", - написал он.

По данным издания, одним из таких решений может быть приобретение российской вакцины.

В настоящее время среди стран-членов ЕС "Спутник V" использует только Венгрия.

Напомним, Венгрия первой в Европе зарегистрировала российскую вакцину. В страну поставили всего несколько десятков тысяч доз.

Также сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц готов сделать прививки вакцинами Sputnik V или китайским препаратом, и хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после того, как обе вакцины будут одобрены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, вакцина, Словакия, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь