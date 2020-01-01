Мир вернулся к росту заболеваемости COVID - ВОЗ

После семи недель спада в мире вновь фиксируется увеличение числа больных. Однако в ВОЗ говорят о спаде второй волны.

Впервые за последние семь недель в мире зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 1 марта, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается, - отметил он. - В четырех из шести регионах зафиксирован рост".

Тем временем ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире одного из телеканалов отметила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, хотя заметно идет на спад.

"Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад", - отметила она, добавив при этом, что в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости.

Вуйнович подчеркнула важность соблюдения мер по защите от коронавируса, поскольку он быстро распространяется, а у населения еще не сформирован иммунитет.

"Это значит, что недостаточно людей имеют иммунитет, чтобы не заболеть, и из-за этого, к сожалению, мы не можем говорить об окончании пандемии", - сказала Вуйнович, добавив, что человечество сможет контролировать пандемию когда 75% населения будет иметь иммунитет.

Накануне сообщалось, что в Британии снижается число случаев COVID-19. А сегодня в Италии появилась первая "белая зона" карантина, которой объявили Сардинию.

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