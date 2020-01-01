Секс-скандал в Нью-Йорке. В чем винят губернатора

Две бывшие сотрудницы администрации губернатора штата Нью-Йорк 63-летнего Эндрю Куомо обвинили его в домогательствах.

В США продолжаются скандалы на почве харасмента. На этот раз в неподобающем поведении и домогательствах обвинили губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Сам Куомо просит не делать поспешных выводов, но над его карьерой повис дамоклов меч.

Жертва №1

Первой о неподобающем поведении Куомо публично заявила бывшая сотрудница департамента экономического развития администрации штата Линдси Бойлан.

Она рассказала The New York Times о нескольких случаях домогательств в 2016–2018 годах. В частности, по словам Бойлан, губернатор предлагал ей сыграть в карты на раздевание, а однажды, когда они находились в офисе Куомо, он поцеловал ее в губы без ее согласия.

В администрации Куомо заявили, что обвинения Бойлан полностью беспочвенны, но они готовы провести расследование.

Жертва №2

После признаний Бойлан о таких же проблемах заявила другая бывшая сотрудница Куомо - Шарлотта Беннетт.

Весной и летом 2020 года Беннетт работала помощником руководителя в администрации Куомо. По ее словам, тогда губернатор неоднократно задавал вопросы о ее интимной жизни.

В частности, рассказала 25-летняя Беннетт, 63-летний Куомо выяснял, были ли у нее интимные отношения с мужчиной старше, и заявлял, что сам он готов завести роман с 20-летней.

Домогательства, сообщила Беннетт, происходили в тот момент, когда штат Нью-Йорк пытался остановить распространение коронавируса, а действия администрации Куомо в этой ситуации жестко критиковали. По словам бывшей сотрудницы, губернатор жаловался ей, что из-за пандемии «даже обнять никого не может».

Она подчеркнула, что Куомо никогда к ней не прикасался, однако такие разговоры заставляли ее чувствовать себя «крайне некомфортно и пугали».

Беннетт рассказала о случившемся главе администрации Куомо, после чего ее перевели на другую работу, где она не пересекалась с губернатором. Беннетт, ставшая советником по здравоохранению, сообщила, что не стала добиваться проведения расследования, так как ей нравилась ее новая работа и она «хотела все оставить позади». Тем не менее, по словам Беннетт, она так и не смогла забыть произошедшее и в ноябре 2020 года уволилась.

Реакция

Куомо направил в The New York Times заявление, в котором подчеркнул, что считал своим долгом вести себя с Беннетт как наставник и не имел намерений действовать каким-либо неуместным образом. Куомо назвал Беннетт «трудолюбивым и ценным сотрудником». Помощница, по его словам, рассказала ему о пережитом в прошлом сексуальном насилии, и он пытался «помочь ей и поддержать ее».

Губернатор Нью-Йорка заявил, что уже инициировал независимое расследование и попросил жителей штата «не выносить каких-либо суждений» до его завершения. От дальнейших комментариев Куомо воздержался.

В Белом Доме также заявили, что ждут результатов расследования.

Все дело в том, что Куомо, как и новый президент США Джо Байден – демократ. Куомо нимает пост губернатора Нью-Йорка уже десять лет.

Куомо был женат на Керри Кеннеди, седьмом ребёнке Роберта Кеннеди – младшем брате бывшего президента США Джона Кеннеди и Этель Кеннеди, в течение 13 лет. За время брака у них родились три ребёнка: Кэра, Микаэла и Мэрайя. Пара развелась в 2005 году.

После этого Эндрю Куомо несколько лет встречался с телеведущей Сандрой Ли, но в прошлом году они расстались. Общий дом, оцененный в 2,3 млн долларов, был выставлен на продажу.

С тех пор губернатор живет один в своей официальной резиденции в Олбани.

Семья Куомо - единственная в истории США, где представители сразу двух поколений, отец и сын, возглавляли штат Нью-Йорк.